Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Siamo consapevoli che nell'ambito della Nato gli impegni vadano rispettati", ma il sì all'aumento delle spese militari "é un messaggio sbagliato che arriva ai cittadini, alle famiglie, alle imprese che rischiano di chiudere perchè non riescono a programmare i prossimi mesi come far fronte al caro energia, al caro bollette.

È un impegno che non va disatteso, ma adesso ci sono delle urgenze". Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di 'Accordi e disaccordi' su 'Nove'.