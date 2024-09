Ucraina: Conte, 'sabato ad Assisi scendiamo in piazza per la pace'

Ucraina: Conte, 'sabato ad Assisi scendiamo in piazza per la pace'

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "'Prima di tutto la pace'. Sabato 21 settembre ad Assisi scenderemo anche noi in piazza per la Marcia per la pace". Lo scrive sui social Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle. "Mai come quest’anno - prosegue - la manifestazione &egra...

Roma, 17 set. (Adnkronos) – "'Prima di tutto la pace'. Sabato 21 settembre ad Assisi scenderemo anche noi in piazza per la Marcia per la pace". Lo scrive sui social Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle.

"Mai come quest’anno – prosegue – la manifestazione è un appuntamento che non solo testimonia un anelito di pace condiviso da milioni di persone, ma che si pone l’obiettivo di destare il nostro governo dalla foga bellicista che ha diffuso nel Paese. Tanto a livello nazionale che a livello internazionale la politica sembra ormai esclusivamente votata a perseguire una strategia di escalation militare, abbracciando una corsa forsennata al riarmo".

"Sul fronte ucraino la prospettiva è di usare l’arsenale fornito al presidente Zelensky anche in territorio russo; in Medio Oriente ci si rende complici, con la più ignobile pavidità, del sistematico sterminio della popolazione civile a Gaza a opera del governo Netanyahu", spiega ancora il presidente dei pentastellati che poi aggiunge che "Oggi più che mai la richiesta di pace e di soluzioni negoziali ai conflitti deve levarsi forte dalle strade e dalle piazze delle nostre città. Non dobbiamo arrenderci all’ineluttabilità della guerra. Per questo vi invito tutti a scendere in piazza: la nostra comunità e tutta la cittadinanza". "Facciamo sentire la nostra voce! Chiamiamo il governo italiano e le istituzioni internazionali alle loro responsabilità. Non possiamo renderci complici. Ci vediamo sabato alle ore 15 davanti la Basilica di Santa Maria degli Angeli per la partenza della marcia!", conclude Conte.