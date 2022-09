Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Sulle sanzioni alla Russia abbiamo detto subito assolutamente sì, io ero anche per un inasprimento ma ero anche consapevole che ci avrebbero fatto male. Ancora oggi, che non si stanno rivelando molto efficaci su Putin perché si pensava a mettere in ginocchio l'economia russa e non sta avvenendo, dico che andavano prese e vanno mantenute".

Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte a Corriere.tv, puntualizzando: "chi mi definisce filoputiano mi diffama".