Ucraina: Conte, 'senza strategia anni di devastazione economica'

Roma, 8 set. (Adnkronos) – "Abbiamo condannato sin dall'inizio l'aggressione dell'Ucraina, dobbiamo però elaborare una strategia che io ora non vedo. Se noi continuiamo senza una strategia o senza un apporto critico alla strategia statunitense, rischiamo di avere anni anni di devastazione economica che ci colpirà tutti".

Così Giuseppe Conte a Confcommercio.

"Per questo quando a marzo si è palesata una corsa al riarmo, ho detto 'no, un attimo' perchè la pace si assicura non con il riarmo ma con un percorso di pace. La pace va costruita".