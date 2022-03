Ucraina, continua sotto la neve l’esodo dei profughi in Polonia

Medyka (Polonia), 9 mar. (askanews) – Continua, nonostante la neve e il freddo polare, l’esodo dei profughi che attraversano il confine polacco per fuggire dalla guerra in Ucraina. Secondo le Nazioni Unite, il numero delle persone che hanno lasciato il Paee ha superato quota 2 milioni. Solo la Polonia ha accolto 1,2 milioni di rifugiati.

Russia e Ucraina si sono accordati per rispettare una tregua e permettere dei nuovi corridoi umanitari per evacuare i civili, come annunciato dalla vice-premier ucraina Iryna Verechtchouk.

(fonte immagini Afp)