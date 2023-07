Ucraina, controffensiva si intensifica. Zelensky: "Crimea presto reintegrata"

Kiev, 27 lug. (Adnkronos) - Dopo due mesi di faticosi progressi sul campo di battaglia, l'Ucraina sembra intensificare la sua controffensiva, schierando migliaia di truppe sul fronte meridionale e segnalando una nuova fase dell'operazione. Lo hanno detto funzionari statunitensi e russi all...

Kiev, 27 lug. (Adnkronos) – Dopo due mesi di faticosi progressi sul campo di battaglia, l'Ucraina sembra intensificare la sua controffensiva, schierando migliaia di truppe sul fronte meridionale e segnalando una nuova fase dell'operazione. Lo hanno detto funzionari statunitensi e russi alla Cnn, spiegando che l'Ucraina ha impegnato più forze nel sud-est del paese, segno che Kiev ha identificato potenziali punti deboli nelle linee difensive russe.

L'esercito ucraino aveva trattenuto un gran numero di truppe addestrate, alcune equipaggiate con armi occidentali più potenti, da quando l'operazione è iniziata all'inizio di giugno. Sebbene mantenga ancora una certa potenza di combattimento di riserva, ha ora dispiegato il "grosso" delle forze impegnate nelle forze di controffensiva, hanno riferito i funzionari americani all'emittente americana.

La spinta sembra aver portato alcuni risultati. La controffensiva ha sfondato alcuni elementi delle linee difensive russe nel sud-est e le unità di riserva sono entrate per sfruttare l'opportunità. Un funzionario militare russo ha ammesso che ieri le forze ucraine sono state in grado di "incunearsi" in tre sezioni della prima linea di difesa russa nella linea del fronte di Zaporizhzhia.

Non si fermano intanto gli attacchi della Russia, con missili che hanno colpito le infrastrutture portuali nella regione di Odessa, in Ucraina. Lo denunciano le autorità ucraine secondo le quali è stato ucciso un agente della sicurezza e si registrano danni. Su Telegram il governatore Oleg Kiper ha scritto che "nella notte" la Russia "ha lanciato un attacco missilistico nella regione di Odessa" e che nel mirino è finita "l'infrastruttura portuale". "I russi hanno lanciato missili Kalibr da un sottomarino nel Mar Nero – ha aggiunto – Una guardia civile, nata nel 1979, è morta a causa dell'attacco. E' stata danneggiata l'attrezzatura di uno dei terminal, l'edificio della sicurezza e due auto sono andate distrutte".

La scorsa notte le forze russe hanno inoltre bombardato sette volte Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk. Lo ha riferito il governatore Serhii Lysak su Telegram, aggiungendo che gli attacchi hanno danneggiato le infrastrutture civili, tra cui una scuola, una chiesa e un ufficio postale. Il bombardamento ha anche danneggiato una società di comunicazioni, un paio di edifici a due piani e linee elettriche. Non sono stati segnalati feriti o vittime.

"Possiamo reintegrare rapidamente la Crimea nel tessuto statale dell'Ucraina", ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel messaggio video diffuso via Twitter. "Ho avuto incontri importanti di preparazione di eventi internazionali per agosto, tra cui la Piattaforma di Crimea – ha spiegato Zelensky – Stiamo anche preparando un elenco di misure di de-occupazione per la Crimea. Passi completi: sicurezza, economia e sociale".

"La Crimea, come il resto dell'Ucraina sarà libera, libera da tutti i mali russi, a cominciare dai missili russi", ha aggiunto, invitando i russi a "considerare di tornare a casa in Russia mentre il ponte di Crimea è ancora in qualche modo operativo". La Russia, ha insistito, "perderà questa guerra e nessun missile la salverà".

Oggi Zelensky si è recato in visita a Dnipro, nel sudest dell'Ucraina. "Abbiamo iniziato la giornata lavorativa a Dnipro", ha scritto su Telegram il presidente ucraino precisando che con i comandanti militari si è parlato della "situazione al fronte", dei "progressi nelle operazioni offensive e di difesa" e l'attenzione è sulla "fornitura di munizioni alle nostre truppe" e il rafforzamento della difesa aerea.

Intanto il Servizio federale di sicurezza russo (Fsb) fa sapere di aver catturato "un agente ucraino" che voleva far saltare in aria una delle navi della flotta del Mar Nero. Lo ha riferito l'agenzia Ria Novosti, citando una nota dell'Fsb.

"E' stato sventato un tentativo da parte dei servizi speciali dell'Ucraina di commettere un atto terroristico su una delle navi della flotta del Mar Nero che trasportava armi missilistiche ad alta precisione", afferma il comunicato stampa. Gli uomini dell'Fsb, si precisa, hanno arrestato un membro della Marina, che sarebbe stato reclutato dall'intelligence ucraina, e gli hanno sequestrato due ordigni esplosivi improvvisati con una massa totale di un chilogrammo di tritolo.

L'Institute for the Study of War (Isw) sostiene che le possibilità della Russia di attuare un blocco del Mar Nero sono scarse. Isw sottolinea che la flotta russa sta intensificando la sua presenza militare nel Mar Nero, con l'obiettivo di intercettare e perquisire navi civili e per rafforzare il proprio controllo nella regione. Nonostante questo, l'Isw ritiene che la probabilità che la flotta del Mar Nero attui un blocco completo rimane bassa. L'applicazione di un tale blocco comporterebbe che le forze russe sparino su qualsiasi nave che tenti di raggiungere l'Ucraina, una mossa con cui rischierebbe un conflitto militare diretto con i Paesi della Nato.

L'Isw ritiene che il Cremlino si terrà alla larga da questa possibilità, cercando di prevenire un confronto più diretto. Le attuali azioni della Russia nel Mar Nero, scrive l'Isw, "suggeriscono più probabilmente che la Russia stia stabilendo le condizioni per perquisire navi civili e commerciali, mentre si prepara a un blocco come mezzo per ottenere ulteriore influenza".

Secondo l'intelligence britannica, la Russia ha impiegato nuovi elicotteri d'attacco in risposta alla controffensiva dell'Ucraina sul fronte meridionale. Lo scrive su Twitter l'intelligence Gb, aggiungendo che ci sono prove che la Russia stia usando un piccolo numero di nuovi velivoli Ka-52M, che sono versioni "modificate" degli elicotteri d'attacco Ka-52 Alligator.

Secondo l'aggiornamento del ministero della Difesa di Londra vi sarebbero prove fotografiche sui social dell'equipaggio russo in posa accanto al nuovo aereo. L'intelligence britannica ha stimato che la Russia abbia perso circa 40 elicotteri Ka-52 standard dall'inizio dell'invasione. E questi nuovi mezzi sono stati modificati grazie "all'esperienza della Russia in Siria", includendo missili anticarro Lmur, che hanno una gittata di circa 15 chilometri.