Roma, 12 mar. (askanews) – Un convoglio di autobus e furgoni in viaggio da Zoporizhya verso Mariupol con generi di soccorso per la popolazione civile sotto l’assedio russo. A diffondere le immagini è una televisione ucraina, Inter, secondo cui i bus saranno usati anche per riportare civili che necessitino di essere evacuati, se le condizioni lo permetteranno.

(FONTE IMMAGINI: TV UCRAINA INTER)