Ucraina: Conzatti (Iv), 'racconto orrore da vicepremier Stefanishyna, mondo reagisca'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – "Le parole della vicepremier ucraina Stefanishyna sono un vero racconto dell'orrore, un grido di allarme che non può lasciarci senza reazione: in Ucraina è in corso un genocidio, ci ha riferito, che non ha nulla a che fare con la guerra".

Cosi la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti, segretaria della commissione Femminicidio, a margine dell'audizione della vice premier ucraina in Senato.

"Il terrore e la violenza si aggiungono alla guerra per far soffrire e umiliare il popolo ucraino, per fiaccare la sua resistenza. Obiettivo della Russia è eliminare l’Ucraina come stato indipendente: gli ucraini devono essere russi e quelli che non si adeguano devono essere uccisi o inviati nei campi di lavoro.

La violenza su donne e bambini è disumana, la testimonianza della vice premier è intollerabile: mamme violentate davanti ai figli e figli brutalizzati davanti agli occhi delle madri. In tutti i territori liberati dai russi ci vengono raccontate queste atrocità".

"La Russia non si ferma se il mondo non combatte. Sta a noi il dovere di reagire di fronte a questi crimini di guerra perpetrati ai danni dei più fragili, corpi usati come trofei di guerra".