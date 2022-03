Ucraina: coordinatore aiuti basilica S.Sofia, 'domani partiranno almeno altri tre camion'**

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Domani partiranno da Roma, dalla basilica minore di Santa Sofia, almeno altri tre camion per l'Ucraina che adesso sostano nel cortile della Basilica. "Non sono potuti partire perché il transito è vietato di sabato e domenica. Nel frattempo stiamo caricando gli aiuti e continuano gli arrivi di nuove donazioni.

La fila di auto in prossimità della basilica è lunga, ci sono almeno 15 macchine ogni giorno in attesa". Ne parla con l'Adnkronos Mykhaylo Duminsky, coordinatore della logistica aiuti della Basilica che riferisce: "ieri uno dei camionisti, a proprio rischio e pericolo è riuscito ad arrivare a Kyev, invece di fermarsi a Leopoli o Ternopil come era previsto".

"Abbiamo allestito all'esterno della Basilica altre sei tende ed abbiamo un grande aiuto dalla Protezione civile che trasporta ai camion i pacchi in giro per la basilica.

Sono presenti anche ragazzi degli scout e altri volontari italiani, uomini, donne e bambini", conclude.