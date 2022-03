Ucraina, coppia di anziani respinge soldati russi nel loro giardino: “Andatevene”

Una coppia di anziani residenti in Ucraina ha respinto e insultato dei soldati russi entrati nel loro giardino in cerca di cibo.

La resistenza all’invasore di Mosca passa anche per le scene di vita quotidiana: una coppia di anziani ucraini non si è fatta intimorire da alcuni soldati russi giunti davanti alla loro abitazione e non ci ha pensato due volte a cacciarli.

Anziani ucraini cacciano soldati russi

La scena, avvenuta a Voznesensk, nella regione ucraina di Mikolaiv, è stata immortalata in un video già diventato virale sul web. Questo mostra i militari russi stanziarsi fuori dal cancello della casa della coppia con tanto di fucili in mano, forse in cerca di cibo, per poi fare irruzione nel loro giardino. I due anziani, disamati, non hanno avuto timore nell’affrontarli direttamente e hanno iniziato ad insultarli.

“Chi siete? Andatevene via” ha urlato la padrona di casa mentre il suo cane abbaiava.

Dopo i numerosi inviti ad andarsene, i militari hanno dunque sparato in aria per cercare di riportare l’ordine, ma anche dopo l’avvertimento la coppia si è rifiutata di lasciare l’abitazione e ha continuato ad intimare loro di andarsene. Dopo una breve e concitata discussione, che ha coinvolto anche un uomo rimasto fuori a sorvegliare, i militari hanno dunque preferito allontanarsi e permettere agli anziani di richiudere il loro cancello mentre il cane continuava ad abbaiare contro di loro.