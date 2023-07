Ucraina, corsa dei russi all'acquisto di case a Mariupol

Mariupol, 1 lug. (Adnkronos) – I russi acquistano case a Mariupol, dopo che le forze militari russe hanno iniziato l'opera di ricostruzione della città devastata durante l'assedio. Città che, secondo i media russi, "sta tornando alla vita". Affacciata sul mare, sembra essere "un buon investimento", come testimoniano alcuni compratori, incuranti dell'occupazione e della guerra in corso. I russi vedono un futuro roseo di turismo e boom immobiliare. "La guerra non durerà per sempre", spiega uno degli acquirenti.

Gli annunci immobiliari straripano sul web, emerge da una inchiesta del sito di notizie indipendente Bumaga Solo su VKontakte ci sono 100 gruppi con annunci di compravendita e affitto di proprietà immobiliari nella Mariupol occupata.

E' dall'inizio del maggio del 2022, quando ancora si combatteva per le strade della città, che hanno cominciato a girare questi annunci. Le richieste, anche di proprietà "in qualsiasi condizioni", arrivano da tutta la Russia, Mosca, San Pietroburgo, Krasnodar, Nizhny Novgorod.

Il sito Avito contiene 70 annunci per proprietà a Mariupol. 34 degli annunci sono per appartamenti, 35 per villette e uno per uno spazio commerciale. Il prezzo medio per un appartamento è tre milioni di rubli (34mila dollari). In seguito alla lunga battaglia per il controllo di Mariupol sono stati distrutti il 90 per cento dei condimini e il 60 per cento delle case. Sono morti 1.348 civili, secondo i dati dell'Onu, 10mila secondo quanto aveva denunciato il sindaco Vadym Boichenko. La Russia sostiene di aver ristrutturato, a marzo di quest'anno, 1.829 edifici e ricostruito 36 condomini.