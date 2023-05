Ucraina: Cremlino, 'annettere Belgorod a Kharkiv? Dipende da operazione speciale'

Mosca, 29 mag. (Adnkronos) - "Questa decisione fa parte delle questioni relative all'andamento e alla tenuta dell'operazione militare speciale, quindi non posso commentare in alcun modo". Risponde così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alla richiesta del governatore ...

Mosca, 29 mag. (Adnkronos) – "Questa decisione fa parte delle questioni relative all'andamento e alla tenuta dell'operazione militare speciale, quindi non posso commentare in alcun modo". Risponde così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alla richiesta del governatore di Belgorod Vyacheslav Gladkov di unire la regione russa da lui amministrata a quella ucraina di Kharkiv per risolvere il problema dei continui bombardamenti.

Come sottolineato dal governatore di Belgorod, le forze armate ucraine effettuano quotidianamente massicci bombardamenti nella regione. Ieri, il distretto di Shebekinsky è stato sottoposto a imponenti attacchi, un uomo è stato ucciso e altre tre persone sono rimaste ferite, due delle quali adolescenti. Oggi, Gladkov ha dichiarato che quattro persone sono rimaste ferite durante i bombardamenti delle forze armate ucraine nella città di Shebekino.