Ucraina: Cremlino, no a tregua proposta da Bielorussia, 'non cambia nulla'

Mosca, 31 mar. (Adnkronos) - Il Cremlino ha rifiutato la tregua in Ucraina proposta oggi dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko. “In Ucraina non cambia nulla. L'operazione militare speciale continua perché al momento è l'unico modo per raggiungere gli obiettivi ...