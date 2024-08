Ucraina: Cremlino, 'non è in preparazione alcun vertice di pace con noi'

Ucraina: Cremlino, 'non è in preparazione alcun vertice di pace c...

Ucraina: Cremlino, 'non è in preparazione alcun vertice di pace c...

Mosca, 2 ago. (Adnkronos) - Al momento non è in preparazione alcun vertice di pace con la partecipazione della Russia. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov in un'intervista alla radio Komsomolskaya Pravda, rispondendo alla proposta di Kiev, che aveva dichiarato che int...

Mosca, 2 ago. (Adnkronos) – Al momento non è in preparazione alcun vertice di pace con la partecipazione della Russia. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov in un'intervista alla radio Komsomolskaya Pravda, rispondendo alla proposta di Kiev, che aveva dichiarato che intende invitare un rappresentante russo a un secondo summit.

La Russia ha avviato colloqui di pace per porre fine alla guerra in Ucraina, ma non si fida delle autorità ucraine, ha spiegato Peskov. D'altra parte, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha dichiarato che il suo Paese è pronto per i colloqui, ma non ritiene che la Russia sia pronta a negoziare in buona fede. Peskov ha aggiunto che le richieste di colloqui di pace non sono supportate da dettagli concreti.