Ucraina: Cremlino, 'Occidente sta pagando politica errata suoi leader'

Mosca, 12 mag. (Adnkronos) - Le persone in Occidente dovrebbero capire che stanno pagando la politica errata e inefficace dei loro leader. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, aggiungendo che "sempre più analisti in Occidente iniziano a capire l'inefficacia de...

Mosca, 12 mag. (Adnkronos) – Le persone in Occidente dovrebbero capire che stanno pagando la politica errata e inefficace dei loro leader. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, aggiungendo che "sempre più analisti in Occidente iniziano a capire l'inefficacia della politica dei loro governi, così come quella delle sanzioni contro la Russia. E questa è una cosa più buona che cattiva".

"Vorremmo che le persone nell'Occidente sapessero che devono raccogliere le conseguenze della politica errata, sbagliata e inefficace dei loro leader", ha sottolineato il portavoce del Cremlino.