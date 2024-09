Ucraina: Cremlino, 'operazione speciale terminerà dopo raggiungimento obiettivi'

Mosca, 24 set. (Adnkronos) - "L'operazione speciale" della Russia in Ucraina terminerà non appena Mosca raggiungerà i suoi obiettivi. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov in una conferenza stampa, commentando le dichiarazioni del presidente ucraino ...

Mosca, 24 set. (Adnkronos) – "L'operazione speciale" della Russia in Ucraina terminerà non appena Mosca raggiungerà i suoi obiettivi. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov in una conferenza stampa, commentando le dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui il conflitto si concluderà prima del previsto.

"Per noi non c'è assolutamente alternativa al raggiungimento dei nostri obiettivi prefissati", ha sottolineato Peskov. "Non appena questi obiettivi saranno stati raggiunti, in un modo o nell'altro, l'operazione militare speciale sarà completata".