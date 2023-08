Ucraina: Cremlino, 'Putin ed Erdogan non hanno discusso consegna comandanti Azov a Kiev'

Ucraina: Cremlino, 'Putin ed Erdogan non hanno discusso consegna comanda...

Mosca, 3 ago. (Adnkronos) – Putin ed Erdogan non hanno discusso della mossa della Turchia di consegnare i comandanti del battaglione Azov alla custodia dell'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che, nella telefonata di ieri, "questo argomento non è stato sollevato".

Parlando ancora del colloquio fra il presidente russo e quello turco, Peskov ha detto non è stata ancora stabilita una data e il luogo per un loro incontro e che saranno concordati attraverso i canali diplomatici. "I presidenti – ha sottolineato – hanno confermato in modo generico la loro intenzione di tenere presto un incontro".