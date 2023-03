Ucraina: Cremlino, 'spetta a militari decisione se recuperare drone Usa nel Mar Nero'

Mosca, 16 mar. (Adnkronos) – La decisione se recuperare il drone americano MQ-9 Reaper dal fondo del Mar Nero è prerogativa dei militari. Se lo riterranno necessario, lo faranno. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Ieri, il segretario del Consiglio di sicurezza Nikolai Patrushev ha dichiarato che la Russia avrebbe cercato di trovare il relitto del drone, caduto in mare il 14 marzo. a tal proposito, Peskov ha commentato che "questa è una prerogativa dei militari. Se ritengono necessario farlo per i nostri interessi e per la nostra sicurezza nel Mar Nero, lo faranno. Ma, ancora una volta, non conosco esattamente i piani dei militari ".