Ucraina, Crosetto: "Continuare a fornire sostegno, per pace giusta"

Roma, 21 gen. (askanews) – “Riteniamo necessario continuare a fornire sostegno all’Ucraina, al fine di creare finalmente le condizioni per un cessate il fuoco e aprire un confronto diplomatico necessario per raggiungere una pace giusta e duratura”.

Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo nell’Aula del Senato, per le comunicazioni sulla proroga al 31 dicembre 2025 degli aiuti militari per l’Ucraina. “Da fonti delle Nazioni Unite – ha aggiunto il ministro – emerge che oltre 12.300 civili sono stati uccisi da quando la Russia ha invaso l’Ucraina e che proprio nell’ultimo periodo del 2024 si è registrato un aumento delle vittime per effetto dell’uso intensivo di droni, missili a lunga gittata e fuoco di

artiglieria”.