Ucraina: Crosetto, 'dl in scadenza, su invio armi deciderà Parlamento'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "A fine anno scadrà il decreto per l’invio di armi all’Ucraina, la Camera dovrà esprimersi per vedere se nuovamente, per il prossimo anno, vorrà autorizzare il governo. E' intanto in preparazione l'ottavo pacchetto di aiuti che entro fine anno verrà riproposto al Copasir per poi essere effettivo". Lo spiega il ministro della Difesa Guido Crosetto, arrivando al palazzo dell'Informazione per il Forum Adnkronos.