Ucraina, Crosetto: l'Italia non ha intenzione di inviare truppe

Roma, 29 mar. (askanews) – “L’Italia non ha alcuna intenzione di inviare truppe sul campo” in Ucraina: lo ha ribadito il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso del question time alla Camera. “Non ravviso alcun elemento di distonia fra le dichiarazioni del presidente del Consiglio e quanto da me dichiarato sull’esigenza di ripristinare le scorte necessarie alla difesa nazionale”, ha proseguito Crosetto, precisando che Meloni parlava degli aiuti compresi nel “cosiddetto VI decreto, primo e al momento unico di questo governo”, mentre “le mie riflessioni sulla necessità di ripristinare le scorte sono riferite al complesso dei materiali ceduti, inclusi quelli compresi nei precedenti decreti decisi da un altro governo”.

