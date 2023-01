Ucraina, Crosetto: "Mai avuto pregiudizi contro Mosca. Speravo diventasse alleata dell'Occidente"

Nelle scorse ore Medvedev aveva definito il ministro della Difesa Guido Crosetto un “raro sciocco” in merito alla posizione netta e filo atlantica portata avanti dal Governo Meloni.

Il ministro della Difesa, attraverso un tweet, ha ribadito ancora una volta qual è il suo pensiero, chiarendo anche alcuni punti centrali a cominciare dalle parole d’esordio: “Non ho mai avuto alcun pregiudizio contro la Russia”.

Ucraina, il tweet netto di Crosetto: “Speravo la Russia diventasse alleata dell’Occidente”

Guido Crosetto, nel breve, ma incisivo cinguettìo, ha anche fatto un’ammissione importante, spiegando ciò che pensava della Russia. Le parole finali del tweet sono quanto mai taglienti e incisive sulla questione bellica in Ucraina: “Non ho mai avuto alcun pregiudizio contro la Russia. Anzi. Ero anche stato critico su alcuni approcci Nato che reputavo ingiustificati. Speravo potesse diventare alleata dell’Occidente. Avevo torto io. Perché poi ha deciso di provare ad annettere un’altra nazione”.

“…Probabilmente ha ragione Medvedev”

Il ministro Crosetto in una precedente replica aveva dichiarato: “Probabilmente ha ragione Medvedev, noto per la sua saggezza e la sua obiettività, nel definirmi uno sciocco raro. Ha ragione perché nonostante ciò che lui o l’Ambasciatore russo in Italia possono cercare di fare, io mi ostino a pensare che sia giusto aiutare una nazione aggredita senza alcuna ragione e alcun motivo, come l’Ucraina”.