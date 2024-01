Ucraina, Crosetto: "Se Russia smette di combattere scoppia la pace"

Roma, 10 gen. (askanews) – “Il presupposto della pace è ‘un giorno nel quale non cadono le bombe russe, non un giorno nel quale gli ucraini smettono di difendersi dalle bombe russe. Perché se la Russia smette di combattere scoppia la pace, se l’Ucraina smette di combattere muore l’Ucraina”. Lo ha detto oggi alla Camera il ministro della Difesa Guido Crosetto, nelle repliche agli interventi dei parlamentari alle sue comunicazioni sulla guerra in Ucraina e la proroga degli aiuti italiani a Kiev. “La Difesa esiste per dare sicurezza, la sicurezza esiste per dare stabilità, la stabilità porta la pace”, ha aggiunto Crosetto.