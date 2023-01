Ucraina, Crosetto: "Si rischia Terza Guerra Mondiale se tank russi arrivano a Kiev"

Potrebbe esserci un rischio concreto dello scoppio della Terza Guerra Mondiale nel caso in cui i carri armati russi entrassero in Ucraina.

Ad affermarlo è il ministro della Difesa Guido Crosetto nel corso di un bilaterale con il suo omologo francese Sébastien Lecornu. In particolare – secondo il ministro – il conflitto potrebbe iniziare nel “momento in cui carri armati russi arrivassero a Kiev e ai confini d’Europa. Fare in modo che non arrivino è l’unico modo per fermarla”.

Sono stati diversi i temi affrontati nel corso dell’incontro Italia-Francia. In particolare – ha dichiarato il ministro della Difesa – si è parlato della “sicurezza dei nostri due Paesi partendo dal fronte est e quello che sta succedendo e continua a succedere in Ucraina”.

Ha poi proseguito: “Abbiamo parlato anche della sicurezza del Mediterraneo Allargato, del Centro e Nord Africa, della cooperazione in campo militare e industriale e della possibilità di costruire insieme una visione di sicurezza e difesa che abbia il coraggio di pensare non soltanto ai nostri due Paesi e al Mediterraneo Allargato ma al futuro della Difesa Europea”.

Lecornu: “Sulla Difesa rapporti Italia-Francia solidi”

Ad ogni modo il ministro francese ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro con Crosetto: “Abbiamo avuto uno dei nostri scambi regolari, iniziati in occasione di una bilaterale a Tolone pochi giorni dopo la sua nomina. Con lo stesso spirito costruttivo abbiamo riaffermato la volontà di portare avanti la nostra agenda di sostegno militare all’Ucraina, di proteggere il Mediterraneo dalle nuove minacce e di studiare l’accrescimento delle capacità di produzione comuni per quanto riguarda la difesa terra-aria”.