Ucraina: da Australia nuove sanzioni contro la Russia, disinformazione nel mirino

Canberra, 8 mar. (Adnkronos) – Il governo australiano ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia nell'intento di colpire la disinformazione che vuole "legittimare l'invasione" russa dell'Ucraina. Secondo il ministro degli Esteri, Marise Payne, il governo sanzionerà dieci persone di "interesse strategico per la Russia per il loro ruolo nel fomentare ostilità verso l'Ucraina e nel promuovere la propaganda pro-Cremlino per legittimare l'invasione della Russia".

E "questo include – si sottolinea in una dichiarazione – diffondere narrazioni false riguardo la 'denazificazione' dell'Ucraina, affermazioni false di genocidio" nei confronti degli abitanti di lingua russa nell'est dell'Ucraina e "promuovere il riconoscimento delle cosiddette repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk come indipendenti".

Canberra è anche pronta a imporre sanzioni finanziarie per sei comandanti militari russi "responsabili" per "attacchi navali, aerei e via terra contro l'Ucraina". Saranno colpiti da divieti di viaggio.