Ucraina: da Esselunga raccolto 1 mln per emergenza

Milano, 10 mar. (Adnkronos) – Esselunga ha raggiunto un milione di euro a pochi giorni dall’avvio della raccolta fondi in collaborazione con Croce Rossa Italiana e con altre società nazionali di Croce Rossa per l’emergenza in Ucraina. La raccolta fondi si aggiunge ad altre iniziative intraprese nel corso dell’emergenza, come l’invio di derrate alimentari e prodotti di prima necessità attraverso i tir dell’azienda.

Fino all’11 aprile i titolari di carte Fìdaty potranno continuare a dare il proprio contributo utilizzando i punti maturati: ogni 500 Punti Fìdaty che sceglieranno di destinare all’iniziativa, Esselunga donerà 10 euro in beni di prima necessità e di primo soccorso. È possibile partecipare alla raccolta tramite la app, il sito Esselunga e anche dai negozi della catena. In segno di ringraziamento, i clienti ricevono in omaggio una confezione di pasta Esselunga da 500 grammi di filiera 100% italiana.