Ucraina, da Giffoni un messaggio di speranza

Roma, 3 mar. (askanews) – Un video, immagini di fratellanza tra i popoli, fotogrammi di felicità tra giovani di ogni nazionalità accomunati dalla voglia di stare insieme, di praticare la pace, di rendersi portatori di valori sani. È quanto ha realizzato Giffoni con l obiettivo di lanciare un messaggio di speranza in questo momento così delicato, in cui il destino dell Ucraina sta tenendo con il fiato sospeso tutto il mondo.

Giffoni è da sempre la casa dei ragazzi: senza barriere, senza etichette, senza differenze.

Il video realizzato dal Dipartimento Produzione di Giffoni valorizza proprio questo aspetto, lasciando emergere in tutta la sua potenza la bellezza dell incontro in un luogo dove la cultura dell accoglienza è valore insopprimibile, non negoziabile.

A Giffoni, infatti, i ragazzi scoprono il mondo senza preconcetti. Questo perché qui si è liberi di essere ciò che si vuole, senza distinzioni legate al Paese di provenienza, alla lingua, al colore della pelle o alla religione praticata.

È da Giffoni che forte si leva, anche in questi giorni, un inno alla pace.

Oggi più che mai, è giusto e necessario che queste voci si propaghino in tutto il mondo con l obiettivo di porre fine alla guerra in Ucraina e ai tanti conflitti che minacciano la vita di milioni di bambini, di ragazzi e di famiglie.