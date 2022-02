Milano, 24 feb. (askanews) – Parigi, Tokyo, Nicosia, Berlino, Beirut, Barcellona, Stoccolma, Roma. In tutto il mondo decine di persone si sono radunate davanti all’ambasciata russa della loro città per protestare contro l’invasione dell’Ucraina. Fra di loro molti ucraini che temono per il loro Paese.