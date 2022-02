Ucraina: da Radicali lettera a Cartabia, 'avvii istruttoria su crimini contro pace'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – Maurizio Turco, Irene Testa e l'Ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, rispettivamente Segretario, Tesoriere e Presidente d'Onore del Partito Radicale e l'Avvocato Ezechia Paolo Reale, Presidente del Comitato Scientifico del Global Committee for the Rule of Law, hanno inviato una lettera alla Ministra della Giustizia Marta Cartabia per sollecitarla ad aprire una istruttoria sui crimini contro la pace perpetrati in Ucrain "al fine di adottare le eventuali richieste di procedimento contro i responsabili di tali fatti e di adempiere all’obbligazione di esercitare la giurisdizione universale sugli autori di quelli che sempre il Preambolo dello Statuto di Roma e lo stesso Statuto al suo articolo 5 definiscono i 'crimini più gravi, motivo di allarme per l’intera comunità internazionale'”.