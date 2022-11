Ucraina: D'Alema, 'porre fine alla guerra è vitale per l'Europa'

Roma, 8 nov (Adnkronos) – "Porre fine al confitto è una esigenza vitale per l'Europa. La Russia ha dimostrato di essere sufficientemente debole, se le si offre una via d’uscita che tenga conto di quel tanto di legittimo che c'è nelle sue preoccupazioni un tavolo di negoziati credo possa esserci".

Lo ha detto Massimo D'Alema nel suo intervento al dibattito 'Appunti per la pace', con Roberto Speranza.

"Noi dobbiamo cercare una via d'uscita e sbrigarci a trovare una strada per porre fine al conflitto, perché può accentuare il declino del Vecchio continente in modo drammatico. Il nostro destino e quello della Russia sono legati in modo indissolubile", ha spiegato l'ex premier.