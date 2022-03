Ucraina: dall'Australia sanzioni contro 33 oligarchi russi, anche Abramovich

Canberra, 14 mar. (Adnkronos) – L'Australia annuncia nuove sanzioni contro 33 oligarchi russi, uomini d'affari e loro parenti diretti per l'invasione russa dell'Ucraina. "Le sanzioni annunciate oggi – sottolinea una nota del ministero degli Esteri – rafforzano l'impegno dell'Australia a sanzionare quelle persone che hanno accumulato grandi ricchezze personali e sono di importanza economica e strategica per la Russia, anche per i loro legami con il presidente russo Vladimir Putin".

Colpiti tra gli altri, "Roman Abramovich, proprietario del Chelsea Football Club, Alexey Miller, Ceo di Gazprom, Dmitri Lebedev, presidente di Rossiya, Sergey Chemezov, presidente di Rostec, Nikolay Tokarev, Ceo di Transneft, Igor Shuvalov, presidente di Vnesheconombank e Kirill Dmitriev, Ceo del Russian Direct Investment Fund (Rdif)".