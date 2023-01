Ucraina: Danimarca invierà 19 obici Caesar

Copenaghen, 19 gen. (Adnkronos/Dpa) - Il governo danese ha annunciato che invierà in Ucraina 19 obici Caesar di fabbricazione francese. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Jakob Ellemann-Jensen, dopo una riunione della Commissione per gli Affari Esteri. La Danimarca si è unisce i...

(Adnkronos/Dpa) – Il governo danese ha annunciato che invierà in Ucraina 19 obici Caesar di fabbricazione francese. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Jakob Ellemann-Jensen, dopo una riunione della Commissione per gli Affari Esteri. La Danimarca si è unisce in questo modo ai numerosi altri paesi che sostengono l'Ucraina annunciando di voler fornire a Kiev pezzi di artiglieria pesante.

Secondo la radio danese, la Danimarca dovrebbe ricevere gli obici francesi nei prossimi sei mesi.

Il ministro non ha riferito quando le unità saranno inviate in Ucraina.