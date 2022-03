Secondo Davide Serra, fondatore di Algebris, Putin finirà in bancarotta: "Presto il suo unico asset, gli idrocarburi, non varranno nulla".

Il fondatore di Algebris Davide Serra ha affermato che, secondo lui, Putin non potrà mai vincere la guerra in Ucraina e finirà in bancarotta: le conseguenze delle sanzioni europee sono durissime, il rublo è precipitato da 70 a 110 col dollaro e il conflitto tassa i russi del 40%.