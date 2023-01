Ucraina: De Petris (Polo Progressista), 'invio Leopard 2 passo verso escalation'

Roma, 26 gen.

– (Adnkronos) – "Le nostre peggiori previsioni si stanno purtroppo avverando. La decisione di fornire l'Ucraina dei carri armati Leopard 2 segna un passo decisivo e forse senza ritorno sulla strada dell'escalation, E' stata aperta una porta che doveva restare chiusa, per la quale passeranno armi sempre più micidiali e offensive accettando il rischio di un disastro globale". Così Loredana De Petris del Polo Progressista.

"Era evidente sin dall'inizio che la strada della trattativa e quella dell'escalation non erano compatibili e che la Nato aveva scelto la seconda sacrificando ogni tentativo di risolvere il conflitto per via diplomatica.

Mi auguro che ora, anche in Parlamento, si levino altre voci di ragionevolezza, prima che sia troppo tardi. In questo quadro tragico – conclude – sarebbe particolarmente indecente la decisione di sottrarre alle regole del Patto di Stabilità le spese militari ma non quelle sanitarie. Quella della Ue dovrebbe essere una cultura della vita, non della morte".