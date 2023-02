Ucraina: De Poli (Udc), 'Italia a fianco di popolo ucraino, non abituarsi a guerra'

Ucraina: De Poli (Udc), 'Italia a fianco di popolo ucraino, non abituars...

Roma, 24 feb.

(Adnkronos) – “Oggi è una giornata importante: un anno fa, a Kiev, scoppiava la guerra provocata dall’invasione da parte della Russia. Mai e poi mai dobbiamo e possiamo abituare i nostri occhi a vedere quegli scenari di sangue e morte. L’Italia è e resterà a fianco del popolo ucraino. La pace è l’unico obiettivo a cui tutti dobbiamo guardare per restituire un futuro a chi ha subito un’aggressione ingiusta e senza precedenti”. Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli in un post pubblicato su Facebook, ad un anno dallo scoppio del conflitto in Ucraina.