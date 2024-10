Ucraina: delegazione parlamentare ad Odessa, Mulè '4 ore sirene anti aeree ricordano pericolo'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - “L’allarme delle sirene antiaeree che per oltre quattro ore hanno accompagnato la notte di Odessa ci ricordano quanto ancora pericolosa e attuale sia l’aggressione russa in Ucraina”. Lo dice Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputat...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “L’allarme delle sirene antiaeree che per oltre quattro ore hanno accompagnato la notte di Odessa ci ricordano quanto ancora pericolosa e attuale sia l’aggressione russa in Ucraina”. Lo dice Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia che, in qualità di presidente del gruppo di collaborazione con il Parlamento ucraino, guida una delegazione di parlamentari italiani.

Dopo l’incontro con il governatore della regione, oggi la delegazione ha visitato il centro Caritas Spes nel quale è impegnata l’associazione emiliana “Giovanni XXIII” ed ha avuto un lungo colloquio con il sindaco di Odessa. La delegazione ha poi visitato la Cattedrale della Trasfigurazione dove l’Italia ha assunto l’onere della ricostruzione in seguito alla devastazione di un missile russo.

“Con una dedizione encomiabile, gli italiani contribuiscono ad assistere i bambini che a causa della guerra vivono un trauma psicologico, oltre a essere costretti a trascorrere il tempo della scuola con la continua pressione di dover fare lezione nei rifugi – spiega Mulè – La delegazione ha avuto modo di cogliere – conclude il vicepresidente della Camera – quanto sia apprezzato dalle istituzioni di Odessa l’impegno dell’Italia in tutte le sue forme”. Lasciata Odessa, i parlamentari continueranno la missione a Kiev.