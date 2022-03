Ucraina: delegazione parlamentari incontra sindaco Kiev, 'è la prima Ue in visita'

Milano 21 mar. (Adnkronos) – "Oggi ho incontrato una delegazione dei parlamentari della Lituania: è la prima delegazione parlamentare europea dall'inizio dell'invasione". Lo fa sapere su Telegram il sindaco di Kiev Vitalij Klychko, ringraziando gli "amici lituani per il sostegno all'Ucraina".

A far parte della delegazione lituana c'erano il vice presidente del Parlamento Paulus Saudargas, il presidente del comitato per la Sicurezza e la Difesa Laurinas Kaściunas, il presidente del comitato per l'Energia e lo Sviluppo sostenibile Justinas Urbonavičius e l'ambasciatore lituano in Ucraina Valdemaras Sarapinas.

"I parlamentari lituani – riferisce il sindaco di Kiev – hanno fatto l'appello agli altri Paesi dell'Unione europea a venire in Ucraina per esprimere il sostegno al popolo nella sua eroica lotta per la libertà".