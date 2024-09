Ucraina: Della Vedova, 'bene Guerini su uso armi Kiev'

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Un sostegno chiaro all’Ucraina è oggi più necessario che mai, visto l’intensificarsi dei bombardamenti russi su obiettivi civili. Putin scommette sulla stanchezza occidentale ed europea per affermare, attraverso la vittoria su Kyiv, la sua v...

Roma, 5 set. (Adnkronos) – "Un sostegno chiaro all’Ucraina è oggi più necessario che mai, visto l’intensificarsi dei bombardamenti russi su obiettivi civili. Putin scommette sulla stanchezza occidentale ed europea per affermare, attraverso la vittoria su Kyiv, la sua visione imperialista, antidemocratica e anti occidentale. Ho molto apprezzato quindi la posizione espressa oggi dall’ex Ministro della Difesa Guerini, sul fatto che sia senza senso imporre ora restrizioni all’esercito ucraino sull’utilizzo delle armi che forniamo loro per cercare di difendersi dai bombardamenti, anche in territorio russo”. Lo afferma il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova.

“Ha ragione Tony Blair, nella sua intervista sul Corriere, quando dice che se ci tirassimo indietro dal sostegno all’Ucraina oggi dando di fatto il via libera a Putin pagheremmo un prezzo salato domani e che rafforzare Kyiv è l’unico modo per spingere ad un accordo”, conclude Della Vedova.