(Adnkronos) – "Le parole di Berlusconi che sconfessa Meloni sull’Ucraina sono gravissime. Il no di Salvini a Zelensky a Sanremo non era nulla a confronto. Chiarisca Tajani, ministro degli Esteri berlusconiano. Ma soprattutto chiarisca Meloni la posizione di Governo e maggioranza sull’Ucraina, per evitare che l’Italia proietti un’immagine di ambiguità e scarsa credibilità”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova.