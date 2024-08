Ucraina: Della Vedova, 'dopo sbandate Meloni e Tajani chiariscano linea governo'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - “Dopo le sbandate dei giorni scorsi è bene che Meloni e Tajani chiariscano in Parlamento quale sia le linea di politica estera dell’Italia, in particolare sull’Ucraina. Se è rimasta quella del pieno sostegno alla resistenza di Kiev all&rsqu...

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Dopo le sbandate dei giorni scorsi è bene che Meloni e Tajani chiariscano in Parlamento quale sia le linea di politica estera dell’Italia, in particolare sull’Ucraina. Se è rimasta quella del pieno sostegno alla resistenza di Kiev all’aggressione putiniana, nel solco della posizione della Ue e della Nato, oppure se dietro i distinguo sempre più netti, anche nelle parole del Ministro degli Esteri sul fatto che l’Ucraina non possa utilizzare le armi fornite dall’Italia come meglio ritenga, si prefiguri un cambio di linea. Il dubbio è ormai più che lecito, e auspico venga fugato”. Lo afferma il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.