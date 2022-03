Ucraina: Della Vedova, 'non intervento militare Nato decisione drammatica ma ragionevole'

Roma, 2 mar. – (Adnkronos) – "Tutti insieme – Europa, Nato , Stati Uniti – abbiamo preso una decisione drammatica, e cioè di non intervenire in modo militare direttamente sul territorio ucraino, ma credo anche che questa valutazione, e cioè che un intervento diretto innescherebbe una escalation militare con il rischio di non controllarla, sia a nervi saldi la decisione più ragionevole da prendere".

Lo afferma il Sottosegretario agli Affari Esteri Benedetto Della Vedova, ospite di Adnkronos Live. Quanto alla linea italiana, per Della Vedova "Draghi ha fatto un discorso molto bello e potente, nella replica al Senato: non voltarsi dall'altra parte significa sostenere l'Ucraina non solo dal vista politico e diplomatico o con le sanzioni che puntano a indebolire Putin ma anche fornendo armi difensive alle legittime autorità di Kiev".