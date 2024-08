Ucraina: Della Vedova, 'su rientro giornalisti Sergio dica se ci sono state richieste Governo'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "L’amministratore delegato Sergio ha precisato che il richiamo in Italia da parte della Rai della giornalista Stefania Battistini e dell'operatore Simone Traini risponda a esigenze di sicurezza e tutela personale. Operare in teatri di guerra, come fa Batti...

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "L’amministratore delegato Sergio ha precisato che il richiamo in Italia da parte della Rai della giornalista Stefania Battistini e dell'operatore Simone Traini risponda a esigenze di sicurezza e tutela personale. Operare in teatri di guerra, come fa Battistini da tempo, mette i giornalisti costantemente a rischio. Confidiamo che le parole di Sergio siano sincere e che la Rai abbia individuato specifici fattori di pericolo imminente che non sono a nostra conoscenza. In ogni caso, la Rai e Sergio stesso farebbero bene a specificare se ci siano state richieste da parte del Governo oppure no”. Lo afferma il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.

“In questi giorni, infatti, da esponenti di Governo e della maggioranza -ricorda- ci sono state prese di distanza dalle operazioni ucraine in territorio russo, sempre nell’ambito della guerra di resistenza alla proditoria e distruttiva invasione russa, e poco o nulla a difesa dei giornalisti Rai minacciati da Mosca”.