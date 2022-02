Ucraina, Delmastro: stiamo spingendo Mosca nelle braccia cinesi

Roma, 23 feb. (askanews) – “Lo spirito di Pratica di Mare ricorda due aspetti di un momento magico della storia, quando l Italia giganteggiava nelle relazioni internazionali da una parte e dall’altra, quando l Occidente, ivi compreso Putin, tentava motivi per agganciare la Russia in chiave anche anti-cinese”. Lo ha detto ad askanews Andrea Delmastro, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri della Camera.

“Da tempo – ha spiegato Delmastro – la Russia ha intrapreso una strada certamente sbagliata, ma è altrettanto certo che noi stiamo spingendo la Russia fra le braccia della Cina.

Noi dobbiamo difendere l’inviolabilità e la sacralità dei confini di ogni nazione dell’impero ex sovietico, ma nel contempo” dobbiamo “guadagnare la Russia a una pace secolare con l’Occidente che consenta a Russia, più Occidente, di avere autonomia strategica, economica ed energetica per affrontare il vero competitor del terzo millennio che è la Cina”.