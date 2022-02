Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "A Montecitorio collegamento con i colleghi del parlamento ucraino per mostrare vicinanza in questo momento tragico. Le loro parole descrivono una situazione drammatica, di vera e propria guerra. Non c’è tempo da perdere per aiutare una comunità già provata.

#StopWar #Ucraina". Così Graziano Delrio del Pd su twitter.