Ucraina: Delrio, 'piazze per pace utili a politica e democrazia'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "Questa manifestazione davanti all'ambasciata russa è stata organizzata dai movimenti per la pace, noi non abbiamo voluto metterci il cappello. Io sono convinto che vadano appoggiati tutti gli sforzi per la pace". Lo dice il dem Graziano Delrio in un'intervista al Corriere della Sera.

"Le piazze per la pace sono utili alla politica e alla democrazia. Questo però non significa fare confusione tra chi è l'aggredito e chi è l'aggressore offuscando la verità". "Il pacifismo – rimarca ancora Delrio – non significa girarsi dall'altra parte quando qualcuno commette una grave violazione dei confini come è successo in Ucraina. Pacifismo significa non arrendersi alla sola logica bellica, ma cercare di costruire una via di pace", sottolinea.

"Ci deve essere una pace giusta.

Per ora invochiamo tutti quanto meno una tregua, un cessate il fuoco, perché la guerra la stanno pagando i civili, il popolo ucraino, con la morte e con sofferenze enormi. Quindi chiedere una tregua non equivale a chiedere una resa. Ma credo che sia miope non vedere che c'è la necessità di mettere in campo ima grande azione diplomatica". Tocca anche all'Europa? "Sì, l'Europa deve fare un salto di qualità e prendere un'iniziativa per la de-escalation del conflitto.

E vedo che anche la Cina e l'India si stanno muovendo lungo questa strada".