Ucraina: Denysova, 'in questi giorni attacco russo a 30 scuole, 27 asili e 5 collegi'**

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – "In questi giorni, il nemico russo ha attaccato circa 30 scuole secondarie, 27 asili nido, 5 istituti di istruzione superiore e collegi per bambini a Kharkiv". E' quanto scrive in un post su Telegram l'incaricato per i diritti umani nel Parlamento ucraino Lydmyla Denysova.

"Questa mattina -aggiunge la parlamentare- si è saputo di altri 4 civili feriti nella regione di Donetsk, tra cui un ragazzo di 14 anni". È invece "ancora impossibile determinare il numero di morti e feriti nelle città di Mariupol e Volnovakha. Queste città rimangono bloccate dalle forze di occupazione russe".

"Ancora una volta l'occupante ha sparato contro la popolazione civile di Nikolaev -aggiunge Denysova- Questa volta gli occupanti hanno coperto con l'artiglieria il quartiere residenziale di Balabanivka, nella parte meridionale della città: 60 case sono state danneggiate.

La maggior parte delle bombe erano bombe a grappolo vietati dalla Convenzione di Ginevra del 1949 per l'uso in tutto il mondo". Le azioni delle forze di occupazione russe "sono una diretta violazione delle Convenzioni dell'Aia e di Ginevra", sottolinea la deputata.

Che fa poi un appello "alla comunità internazionale e alle organizzazioni internazionali per i diritti umani affinché prendano tutte le misure possibili per fermare l'attacco militare alla Federazione Russa".