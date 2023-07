Ucraina: deputato del partito di Zelensky indagato per viaggio alle Maldive

Kiev, 26 lug. (Adnkronos) – Le forze dell'ordine ucraine hanno dichiarato di aver aperto un'indagine su Yury Aristov, un membro del parlamento del partito Servitore del popolo del presidente Volodymyr Zelensky. L'indagine è stata annunciata dal servizio di sicurezza dell'Ucraina, dall'ufficio investigativo statale e dall'ufficio del procuratore generale.

Aristov, che è anche vicepresidente della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento, si è recato alle Maldive a metà luglio, nonostante il divieto per i funzionari di viaggiare all'estero per piacere, secondo un'indagine del sito giornalistico slidstvo.info .

Aristov sarebbe stato avvistato nel resort a 5 stelle Waldorf Astoria, che si trova su un'isola privata. I risultati di ricerca su Google mostrano che il prezzo medio di un soggiorno di una notte presso il resort è di oltre 2.700 dollari. Il deputato avrebbe affermato di essere in "viaggio d'affari".