Ucraina: Dg Oms, 'pochi fondi per aiuti, 9,6 mln dollari contro 57,5 chiesti'

Milano, 23 mar. (Adnkronos Salute) – "Continuiamo a dover far fronte a seri limiti di cassa nella nostra capacità di fornire un supporto salvavita" alle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina. "Finora l'Organizzazione mondiale della sanità ha ricevuto solo 9,6 milioni di dollari", mentre aveva lanciato un "appello per 57,5 ​​milioni in più i prossimi 3 mesi".

E' "un divario enorme" e il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa da Ginevra si rivolge "ai donatori: chiediamo che rispondano rapidamente a questi bisogni urgenti".

Il Dg ringrazia in particolare "Norvegia, Svizzera e il Fondo centrale di emergenza delle Nazioni unite per la loro generosità, ma continuiamo ad affrontare un enorme divario di fondi – insiste – che ci impedisce di fornire materiali medici urgenti".