Ucraina, Di Battista: "Da Biden dichiarazioni folli. Questi signori non vogli...

Guerra in Ucraina, Alessandro Di Battista è sempre più preoccupato: "Giorgia Meloni è pronta a fornire aerei all'Ucraina, a Zelensky non chiedono mai nulla sui giornalisti italiani bloccati a Kiev perché trattati da spie russe, Biden continua con dichiarazioni folli. Questi signori non vogliono la pace. Dobbiamo fare controinformazione".