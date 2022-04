Ucraina: Di Maio, canale diplomatico con Russia c'è sempre stato e continua a esserci'**

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – "L'Italia ha un canale aperto che non si è mai chiuso con la Russia e ovviamente un canale apertissimo e saldissimo con l'Ucraina". E' quanto ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento a Radio Anch'io.

"Che tra l'Italia e la Russia, quando ci pongono il ricatto dei rubli" ci "siano delle parole forti" è "chiaro", ha detto, ma anche "che il canale resti aperto e che continuiamo ad avere un dialogo anche per l'evaucazione degli italiani che sono in Ucraina".

"C'è sempre stato e continua ad esserci – ha proseguito – non solo per le evacuazioni, ma anche nella fase del negoziato che ha visto la Turchia come mediatore il presidente Draghi ha sentito il presidente Putin" e "il nostro ambasciatore a Mosca continua a trasmettere tutti i messaggi che dobbiamo trasmettere per arrivare a un accordo di pace".

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha ribadito, "ha fatto aperture importanti".